Киевлянам напомнили о штрафах от 1700 грн за торговлю первоцветами

Накануне сезона цветения первоцветов просят граждан не покупать подснежники, пролески и другие раннецветущие редкие растения.

Источник фото: Kristine Cinate / Unsplash

Торговля первоцветами преследуется органами Национальной полиции и Государственной экологической инспекцией и наказывается штрафом от 1 700 до 3 655 грн.

В КГГА накануне сезона цветения первоцветов просят граждан не покупать подснежники, пролески и другие раннецветущие редкие растения, занесенные в Красную книгу Украины.

Первоцветы относятся к редким и исчезающим видам растений, большинство из которых (подснежники, пролески, крокусы, белоцвет, сон-трава и т.п.) занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом. Собирание первоцветов вредит природе тем, что не позволяет растениям образовать семена, ведь они размножаются не только луковицами. Срыв нескольких растений первоцвета приводит к уничтожению десятков семян, которые в будущем могли бы дать новое поколение.

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