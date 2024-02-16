Mercedes-Benz продала свою долю в российском производителе «Камаз»

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продал 15% «Камаза» и покинул рф.

Источник фото: kurs.com.ua

Немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz объявила о продаже своей доли в российском производителе коммерческих автомобилей "Камаз". Об этом сообщила пресс-секретарь немецкой компании.

Сделка о продаже была успешно завершена в феврале. Представительница компании отказалась раскрывать детали относительно цены сделки и вовлеченных сторон. Однако, по открытым данным, Mercedes-Benz владела 15-процентной долей в "Камазе". Это решение означает завершение деятельности последнего западного автопроизводителя, который работал в России.

"Необходимые разрешения были предоставлены, а контрактные договоренности выполнены", - подчеркнула пресс-секретарь компании.

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