Mercedes-Benz продала свою частку у російському виробнику «Камаз»

Німецький автовиробник Mercedes-Benz продав 15% «Камазу» і покинув рф.

Джерело фото: kurs.com.ua

Німецька автомобільна компанія Mercedes-Benz оголосила про продаж своєї частки у російському виробнику комерційних автомобілів «Камаз». Про це повідомила прессекретарка німецької компанії.

Угода про продаж була успішно завершена у лютому. Представниця компанії відмовилася розкривати деталі щодо ціни угоди та залучених сторін. Однак, за відкритими даними, Mercedes-Benz володіла 15-відсотковою часткою у «Камазі». Це рішення означає завершення діяльності останнього західного автовиробника, який працював у росії.

«Необхідні дозволи були надані, а контрактні домовленості виконані», - підкреслила прес-секретарка компанії.

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