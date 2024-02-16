Олексій Навальний помер у російській колонії

У колонії помер російський опозиціонер Олексій Навальний.

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У п'ятницю, 16 лютого, у російській виправній колонії помер опозиціонер Олексій Навальний. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на заяву УФСВП.

Йому було 47 років.

За даним джерела, Навальний після прогулянки в ЯНАО відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши.

УФСВП стверджує, що Навальному проводили «усі необхідні реанімаційні заходи», але вони не дали результату.

Олексій Навальний – російський політик, громадський діяч і юрист. Став відомим як розслідувач корупції в росії та опозиціонер російського диктатора путіна. Був лауреатом премії імені Сахарова за 2021 рік.

У 2013 році Олексій Навальний отримав друге місце на виборах мера Москви. Він також є засновником «Фонду боротьби з корупцією».

Навальний вважається російським політв’язнем.

Раніше ми писали, що суд у Франції відхилив апеляцію Навального за позовом до Yves Rocher.

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