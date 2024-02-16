Олексій Навальний помер у російській колонії

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Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

Справи щодо цивільної дієздатності та про встановлення юридичних фактів лідирують серед категорій, в яких було найбільше скасувань Касаційним цивільним судом у 2023 році

75% скасувань було у справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, та 75% - у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Державна служба має бути готовою до конкуренції з бізнесом – НАДС

У владі продовжують розмірковувати, як мотивувати та утримувати молодих фахівців на публічній службі.

ВП ВС: Ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше, ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі

Сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених ЦК та законом про публічні закупівлі, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, - Велика Палата ВС.

  1. У світі

Олексій Навальний помер у російській колонії

13:26, 16 лютого 2024
У колонії помер російський опозиціонер Олексій Навальний.
Олексій Навальний помер у російській колонії
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У п'ятницю, 16 лютого, у російській виправній колонії помер опозиціонер Олексій Навальний. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на заяву УФСВП.

Йому було 47 років.

За даним джерела, Навальний після прогулянки в ЯНАО відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши.

УФСВП стверджує, що Навальному проводили «усі необхідні реанімаційні заходи», але вони не дали результату.

Олексій Навальний – російський політик, громадський діяч і юрист. Став відомим як розслідувач корупції в росії та опозиціонер російського диктатора путіна. Був лауреатом премії імені Сахарова за 2021 рік.

У 2013 році Олексій Навальний отримав друге місце на виборах мера Москви. Він також є засновником «Фонду боротьби з корупцією».

Навальний вважається російським політв’язнем.

Раніше ми писали, що суд у Франції відхилив апеляцію Навального за позовом до Yves Rocher.

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