Алексей Навальный умер в российской колонии

В колонии скончался российский оппозиционер Алексей Навальный.

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В пятницу, 16 февраля, в российской исправительной колонии умер оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на заявление УФСИН.

Ему было 47 лет.

По источника, Навальный после прогулки в ЯНАО почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

УФСИН утверждает, что Навальному проводили «все необходимые реанимационные мероприятия», но они не дали результата.

Алексей Навальный – русский политик, публичный деятель и юрист. Стал известен как расследователь коррупции в россии и оппозиционер российского диктатора Путина. Являлся лауреатом премии имени Сахарова за 2021 год.

В 2013 году Алексей Навальный получил второе место на выборах мэра Москвы. Он также является основателем Фонда борьбы с коррупцией.

Навальный считается российским политзаключенным.

Ранее сообщалось, что суд во Франции отклонил апелляцию Навального по иску к Yves Rocher.

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