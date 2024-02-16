Дела по гражданской дееспособности и об установлении юридических фактов лидируют среди категорий, в которых было больше всего отмен Кассационным гражданским судом в 2023 году

75% отмен было по делам об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и восстановлении гражданской дееспособности физического лица, и 75% - по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Наибольший процент отмен Кассационным гражданским судом Верховного Суда в 2023 году судебных решений приходится на дела об ограничении гражданской дееспособности, признании физического лица недееспособным и восстановлении гражданской дееспособности, а также дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Это следует из презентации председателя Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Бориса Гулько, которая была продемонстрирована во время собрания судей, посвященного результатам осуществления правосудия в гражданской юрисдикции в 2023 году.

Так, 75% скасувань було у справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, 75% - у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, зокрема факту смерті, 63,2% - у справах про визнання незаконним акта, що порушує право власності, 62,5% у справах про розірвання шлюбу та 55,6% у справах про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних та юридичних осіб.

Щодо загальних результатів скасування судових рішень КЦС у 2022 – 2023 роках, то майже 29% становлять справи, у яких ухвалено нові судові рішення, понад 41% – справи, у яких скасовано судові рішення із направленням справи на новий розгляд, понад 7% – справи, у яких скасовано судові рішення із направленням справи для продовження розгляду, понад 17% – справи, у яких залишено в силі рішення суду першої інстанції та понад 5% справ, у яких судові рішення скасовано із закриттям провадження у справі чи залишенням заяви без розгляду.

Відсоток справ, у яких скасовано судові рішень із направленням справи на новий апеляційний розгляд залишається майже незмінним у порівнянні із 2022 роком і становив 75,3%. Так само як і показник скасованих судових рішень із направленням справи до суду першої інстанції, який склав 26,5%.

Середній показник скасованих судових рішень апеляційних судів у 2023 році зменшився на 1,3% у порівнянні з 2021 роком і залишився майже сталим у порівнянні з 2022 роком. Найвищі показники скасування судових рішень спостерігаються у Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій та Закарпатській областях.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у порівнянні з 2022 роком у КЦС навантаження на одного суддю зросло майже на 33%.

Фактично у КЦС здійснюють правосуддя 30 суддів. Це приблизна та ж кількість суддів, яка була призначена до Касаційного цивільного суду в 2017 році за результатами першого конкурсного відбору складу Верховного Суду. Це, за словами голови КЦС ВС, обумовило необхідність змінювати підходи в організації роботи суду.

При цьому, у 2023 році КЦС розглянув 72% процесуальних звернень і справ від тих, що перебували на розгляді.

Відносно розгляду справ за окремими категоріями, то найбільш поширеною категорією спорів залишається категорія спорів, які виникають із правочинів, зокрема, договорів. Другою за кількістю категорією є спори, що виникають із трудових правовідносин. Третє місце у 2023 році зайняли спори про відшкодування шкоди. Далі йдуть спори, що виникають із земельних правовідносин, спори щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно та сімейні спори.

Щодо справ, які розглядаються Верховним Судом як судом апеляційної інстанції, спостерігається тенденція зростання як кількості надходжень апеляційних скарг на ухвали суду апеляційної інстанції щодо рішень третейських судів та щодо рішень міжнародного комерційного арбітражу, так і кількості розглянутих справ.

Загалом на розгляді судів України, у тому числі й Верховного Суду, у 2023 році перебувало більше 5 млн справ і матеріалів, із них цивільних – понад 1,5 млн, що складає 29,5% від загальної кількості. Отже, у порівнянні з 2022 роком загальна кількість справ і матеріалів по Україні, що надійшли на розгляд, збільшилась на понад 1,42 тис., тобто майже на 28 % більше. Тільки кількість цивільних справ і матеріалів збільшилася майже на 450 тис.

Із презентацією голови КЦС ВС Бориса Гулька можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що під час Пленуму Верховного Суду голова Верховного Суду зазначив, що у порівнянні з 2022 роком кількість справ на розгляді Верховного Суду у 2023 році суттєво зросла та наблизилась до показників 2021 року.

Автор: Наталья Мамченко

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