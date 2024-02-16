Государственная служба должна быть готова к конкуренции с бизнесом – НАДС

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) продолжают размышлять о том, как сделать государственную службу привлекательной для специалистов.
Как сообщила глава НАДС Наталья Алюшина, на публичной службе нужно реализовать ряд мер по мотивированию и содержанию молодых специалистов на публичной службе.
Это необходимо сделать для того, «чтобы быть готовыми к конкуренции с бизнесом».
Для этого в НАДС предлагают внедрить условия для профессионального развития:
повысить уровень заработной платы госслужащих
увеличить количество и качество учебных программ по проектному менеджменту
привлечь к изучению иностранных языков
внедрить программы стажировки и привлечения молодежи на публичную службу
«Мы должны быть готовы к конкуренции с бизнесом. Ведь в условиях «кадрового голода» следует понимать, что без должного финансирования специалистов, к которым выдвигаются завышенные требования к знаниям и компетентностям, государство как работодатель будет проигрывать бизнесу в привлечении профессиональных кадров», – рассказала Наталья Алюшина.
Напомним, ранее «Судебно-юридической газете» рассказали в Северном апелляционном хозяйственном суде, что классификация должностей государственной службы и новая схема должностных окладов, введенные в 2023-2024 годах, не решили вопросов надлежащего финансирования аппаратов судов, но породили в судах новые проблемы.
Автор Вячеслав Хрипун
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