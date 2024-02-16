«Ваша карта заблокирована»: в МВД рассказали, как действуют мошенники и как защитить себя

МВД Украины сообщило, если лицу поступает звонок с незнакомого номера и сообщают, что «ваша карта заблокирована, для ее восстановления сообщите номер карты, срок ее действия и CVV-код», то это действуют мошенники.
В ведомстве рассказали о не новой, но до сих пор популярной схеме, которую используют злоумышленники.
Как действуют мошенники?
Спрашивают персональные данные при телефонных разговорах с клиентами, чего не делают реальные сотрудники банка.
Могут попросить перевести деньги на другой счет.
Также аферисты используют замену номеров, якобы от имени финансовых учреждений (технология спуфинг).
Как уберечь себя?
Положите трубку и перезвоните в службу поддержки по проверенному номеру.
Не разглашайте персональные данные.
Не устанавливайте никаких приложений или приложений с функционалом удаленного доступа.
Подключите SMS-информацию об операциях с платежной картой.
«Если вы сообщили какую-либо личную информацию мошенникам немедленно заблокируйте карту, обратитесь в банк и в полицию», - добавляют в МВД.
Ранее сообщалось, что мошенники обманули жителей Хмельницкой области почти на 90 тысяч.
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