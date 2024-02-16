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  1. В Украине

«Ваша карта заблокирована»: в МВД рассказали, как действуют мошенники и как защитить себя

19:18, 16 февраля 2024
Украинцам рассказали о популярной схеме мошенников.
«Ваша карта заблокирована»: в МВД рассказали, как действуют мошенники и как защитить себя
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МВД Украины сообщило, если лицу поступает звонок с незнакомого номера и сообщают, что «ваша карта заблокирована, для ее восстановления сообщите номер карты, срок ее действия и CVV-код», то это действуют мошенники.

В ведомстве рассказали о не новой, но до сих пор популярной схеме, которую используют злоумышленники.

Как действуют мошенники?

Спрашивают персональные данные при телефонных разговорах с клиентами, чего не делают реальные сотрудники банка.

Могут попросить перевести деньги на другой счет.

Также аферисты используют замену номеров, якобы от имени финансовых учреждений (технология спуфинг).

Как уберечь себя?

Положите трубку и перезвоните в службу поддержки по проверенному номеру.

Не разглашайте персональные данные.

Не устанавливайте никаких приложений или приложений с функционалом удаленного доступа.

Подключите SMS-информацию об операциях с платежной картой.

«Если вы сообщили какую-либо личную информацию мошенникам немедленно заблокируйте карту, обратитесь в банк и в полицию», - добавляют в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули жителей Хмельницкой области почти на 90 тысяч.

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