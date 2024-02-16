«Ваша картка заблокована»: у МВС розповіли, як діють шахраї та як захистити себе

Українцям розповіли про популярну схему шахраїв.

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МВС України повідомило, якщо особі надходить дзвінок з незнайомого номеру та повідомляють, що «ваша картка заблокована, для її відновлення повідомте номер картки, термін її дії та CVV-код», то це діють шахраї.

У відомстві розповіли про не нову, але й досі популярну схему, що використовують зловмисники.

Як діють шахраї?

Запитують персональні дані під час телефонних розмов із клієнтами, чого не роблять реальні співробітники банку.

Можуть попросити переказати кошти на інший рахунок.

Також аферисти використовують підміну номерів, нібито від імені фінансових установ (технологія спуфінг).

Як уберегти себе?

Покладіть слухавку та самостійно перетелефонуйте в службу підтримки за перевіреним номером.

Не розголошуйте персональні дані.

Не встановлюйте жодних програм чи додатків із функціоналом віддаленого доступу.

Під'єднайте SMS-інформування щодо операцій із платіжною карткою.

«Якщо ви повідомили будь-яку особисту інформацію шахраям негайно заблокуйте картку, зверніться в банк та у поліцію», - додають у МВС.

Раніше ми писали, що шахраї ошукали жителів Хмельниччини майже на 90 тисяч.

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