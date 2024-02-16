СБУ затримала колаборантку, яка очолювала «роспошту» в Ізюмі

У лавах псевдоустанови жінка організувала адресну розсилку пропагандистських газет рф по домівках жителів Ізюма.

Фото: СБУ

Служба безпеки повідомляє про затримання колаборантки на Харківщині, яка під час тимчасової окупації міста Ізюм очолила роспошту в місті.

Як стало відомо, до війни жінка була звичайною працівницею в одному із відділень Укрпошти, але після захоплення міста жінка підтримала загарбників. За це вони дали їй посаду.



У лавах псевдоустанови колаборантка організувала адресну розсилку пропагандистських газет рф по домівках місцевих жителів.



Ще у присутності окупантів жінка примусово роздавала кремлівську «макулатуру» всім відвідувачам захопленої пошти.



У цих «виданнях» російські автори виправдовували повномасштабне вторгнення рф, вихваляли місцевих гауляйтерів та закликали людей підтримати рф.



Після того, як ЗСУ звільнили Ізюм, колаборантка намагалась уникнути правосуддя, імітуючи надуманий статус «поза політикою».

Наразі їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, вона перебуває під вартою.



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