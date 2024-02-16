Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В 2024 році створять аналог Дії для держслужбовців і посилять НАБУ, — Денис Шмигаль про План дій Уряду

Також він повідомив, що антикорупційна стратегія — це не просто боротися з корупцією, а ліквідувати можливості для її існування.

Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

З законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь, – правки Комітету

Комітет ВР з питань освіту рекомендує прибрати з законопроекту про мобілізацію норми щодо позбавлення права аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб, на відстрочку від призову.

На 24 посади дисциплінарних інспекторів ВРП претендують 389 кандидатів

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 135 кандидатів, а на посаду керівника – 15.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

  1. В Україні

СБУ затримала колаборантку, яка очолювала «роспошту» в Ізюмі

19:10, 16 лютого 2024
У лавах псевдоустанови жінка організувала адресну розсилку пропагандистських газет рф по домівках жителів Ізюма.
СБУ затримала колаборантку, яка очолювала «роспошту» в Ізюмі
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки повідомляє про затримання колаборантки на Харківщині, яка під час тимчасової окупації міста Ізюм очолила роспошту в місті. 

Як стало відомо, до війни жінка була звичайною працівницею в одному із відділень Укрпошти, але після захоплення міста жінка підтримала загарбників. За це вони дали їй посаду. 

У лавах псевдоустанови колаборантка організувала адресну розсилку пропагандистських газет рф по домівках місцевих жителів.

Ще у присутності окупантів жінка примусово роздавала кремлівську «макулатуру» всім відвідувачам захопленої пошти.

У цих «виданнях» російські автори виправдовували повномасштабне вторгнення рф, вихваляли місцевих гауляйтерів та закликали людей підтримати рф.

Після того, як ЗСУ звільнили Ізюм, колаборантка намагалась уникнути правосуддя, імітуючи надуманий статус «поза політикою».

Наразі їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, вона перебуває під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду