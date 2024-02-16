СБУ задержала коллаборантку, возглавлявшую «роспочту» в Изюме

В рядах псевдоучреждения женщина организовала адресную рассылку пропагандистских газет рф по домам жителей Изюма.

Фото: СБУ

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Служба безопасности сообщает о задержании коллаборантки в Харьковской области, которая во время временной оккупации Изюма возглавила роспочту в городе.

Как стало известно, до войны женщина была обычной работницей в одном из отделений Укрпочты, но после захвата города женщина поддержала захватчиков. За это они дали ей должность.

В рядах псевдоучреждения коллаборантка организовала адресную рассылку пропагандистских газет рф по домам местных жителей.

Еще в присутствии оккупантов женщина принудительно раздавала кремлевскую «макулатуру» всем посетителям захваченной почты.

В этих «изданиях» российские авторы оправдывали полномасштабное вторжение рф, восхваляли местных гауляйтеров и призывали людей поддержать страну-агрессора.

После того, как ВСУ освободили Изюм, коллаборантка пыталась избежать правосудия, имитируя надуманный статус «вне политики».

В настоящее время ей сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, она находится под стражей.

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