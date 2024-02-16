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  1. В Украине

Украинцы смогут отчитываться о ремонте поврежденного жилья через Дію

16:44, 16 февраля 2024
Минцифры открыло возможность подать отчет о ремонте жилья онлайн в приложении "Дія".
Украинцы смогут отчитываться о ремонте поврежденного жилья через Дію
Источник фото: ukrinform
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Министерство цифровой трансформации сообщило, что на портале "Дія" теперь доступна возможность подать отчет о выполненном ремонте поврежденного жилья за средства программы "еВідновлення". Ранее эта услуга была доступна только в приложении.

Украинцы, которые провели ремонт поврежденного жилья по программе "еВідновлення", теперь могут подать отчет через портал "Дія". Финальный отчет о выполненных работах должны подавать граждане, которые получили выплату до 200 тысяч гривен. Промежуточный отчет и финальный отчет подают те, кто получил выплату более 200 тысяч гривен.

Необходимо напомнить, что финальный отчет необходимо подать в течение 15 дней после завершения ремонта. Промежуточный отчет нужно подать для получения второго транша, поскольку сумма более 200 тысяч гривен зачисляется частями в 30% и 70%.

Подать отчет можно в несколько кликов с компьютера или смартфона через приложение "Дія" в разделе "еВідновлення" или на портале "Дія" в разделе "Компенсация за поврежденное имущество". Также можно обратиться за помощью офлайн через ЦНАП или нотариуса.

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