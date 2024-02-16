Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

З законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь, – правки Комітету

Комітет ВР з питань освіту рекомендує прибрати з законопроекту про мобілізацію норми щодо позбавлення права аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб, на відстрочку від призову.

На 24 посади дисциплінарних інспекторів ВРП претендують 389 кандидатів

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 135 кандидатів, а на посаду керівника – 15.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

  1. В Україні

Українці зможуть звітувати про ремонт пошкодженого житла через Дію

16:44, 16 лютого 2024
Мінцифри відкрило можливість подати звіт про ремонт житла онлайн в застосунку «Дія».
Українці зможуть звітувати про ремонт пошкодженого житла через Дію
Джерело фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що на порталі "Дія" тепер доступна можливість подати звіт про виконаний ремонт пошкодженого житла за кошти програми "єВідновлення". Раніше ця послуга була доступна лише у застосунку.

Українці, які провели ремонт пошкодженого житла за програмою "єВідновлення", тепер можуть подати звіт через портал "Дія". Фінальний звіт про виконані роботи мають подавати громадяни, які отримали виплату до 200 тисяч гривень. Проміжний звіт та фінальний звіт подають ті, хто отримав виплату понад 200 тисяч гривень.

Необхідно нагадати, що фінальний звіт необхідно подати протягом 15 днів після завершення ремонту. Проміжний звіт потрібно подати для отримання другого траншу, оскільки сума більше 200 тисяч гривень зараховується частинами у 30% та 70%.

Подати звіт можна за кілька кліків з комп'ютера чи смартфона через застосунок "Дія" у розділі "єВідновлення" або на порталі "Дія" у розділі "Компенсація за пошкоджене майно". Також можна звернутися за допомогою офлайн через ЦНАП або нотаріуса.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду