Українці зможуть звітувати про ремонт пошкодженого житла через Дію

Мінцифри відкрило можливість подати звіт про ремонт житла онлайн в застосунку «Дія».

Джерело фото: ukrinform

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що на порталі "Дія" тепер доступна можливість подати звіт про виконаний ремонт пошкодженого житла за кошти програми "єВідновлення". Раніше ця послуга була доступна лише у застосунку.

Українці, які провели ремонт пошкодженого житла за програмою "єВідновлення", тепер можуть подати звіт через портал "Дія". Фінальний звіт про виконані роботи мають подавати громадяни, які отримали виплату до 200 тисяч гривень. Проміжний звіт та фінальний звіт подають ті, хто отримав виплату понад 200 тисяч гривень.

Необхідно нагадати, що фінальний звіт необхідно подати протягом 15 днів після завершення ремонту. Проміжний звіт потрібно подати для отримання другого траншу, оскільки сума більше 200 тисяч гривень зараховується частинами у 30% та 70%.

Подати звіт можна за кілька кліків з комп'ютера чи смартфона через застосунок "Дія" у розділі "єВідновлення" або на порталі "Дія" у розділі "Компенсація за пошкоджене майно". Також можна звернутися за допомогою офлайн через ЦНАП або нотаріуса.

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