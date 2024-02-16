Карткою на пальне заправляли автомобілі депутата: повідомлено про підозру ексгендиректору столичного держпідприємства

Колишньому гендиректору держпідприємства повідомлено про підозру у розтраті державних коштів.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Про підозру повідомили колишньому генеральному директору державного підприємства «Класифікаційне товариство реєстр судноплавства України», що перебувало під управлінням Держслужби морського та річкового транспорту. Екс-керівнику пред'явлено звинувачення у розтраті державного майна через зловживання службовим становищем та підроблення службових документів, повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний у травні 2022 року передавав паливну картку, призначену для одного зі службових автомобілів, мешканцю Одеси. Ця картка використовувалася для заправки приватних автомобілів одного з депутатів Одеської облради. Цим самим з обліку державного підприємства було списано майже 3 тисячі літрів бензину марки А-95.

Пізніше підозрюваний підтвердив неправдиві дані у документах про списання бензину, вказавши, що паливна картка використовувалася виключно для службових потреб підприємства. У результаті державі було завдано збитків на суму 141 тисячу гривень.

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