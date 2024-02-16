Карточкой на топливо заправляли автомобили депутата: сообщено о подозрении экс-гендиректору столичного госпредприятия

Бывшему гендиректору госпредприятия сообщено о подозрении в растрате государственных средств.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

О подозрении сообщили бывшему генеральному директору государственного предприятия "Классификационное общество реестр судоходства Украины", которое находилось под управлением Госслужбы морского и речного транспорта. Экс-руководителю предъявлено обвинение в растрате государственного имущества путем злоупотребления служебным положением и подделки служебных документов, сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый в мае 2022 года передавал топливную карточку, предназначенную для одного из служебных автомобилей, жителю Одессы. Эта карточка использовалась для заправки частных автомобилей одного из депутатов Одесского облсовета. Этим самым с учета государственного предприятия было списано почти 3 тысячи литров бензина марки А-95.

Позже подозреваемый подтвердил ложные данные в документах о списании бензина, указав, что топливная карта использовалась исключительно для служебных нужд предприятия. В результате государству был нанесен ущерб на сумму 141 тысячу гривен.

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