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  1. В Україні

Пропонували «покращити» захист банківської картки: шахраї ошукали жителів Хмельниччини майже на 90 тисяч

23:29, 10 лютого 2024
Аферисти випитували у довірливих людей персональні дані під приводом захисту банківської картки.
Пропонували «покращити» захист банківської картки: шахраї ошукали жителів Хмельниччини майже на 90 тисяч
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На Хмельниччині шахраї заволоділи коштами людей, пропонуючи "покращити" захист банківської картки. Про це повідомляє пресслужба поліції. 

Так, у 67-річної жительки шахраї випитали по телефону персональні дані під приводом захисту банківської картки. В результаті з її рахунку зникло понад 62 тисячі гривень.

51-річний мешканець своєю чергою потрапив "на гачок" псевдобанкіра, який зателефонував та запропонував підвищити "ступінь захисту" банківського рахунку. Потерпілий виконав усі вказівки шахраїв та втратив 27 тисяч гривень.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження та вкотре просять громадян бути обачними.

Поліція нагадує: отримавши дзвінок з банку, варто перевірити інформацію за офіційним номером банківської установи. Нікому не повідомляйте дані банківських карток, а також жодних кодів та паролів.

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