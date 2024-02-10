На Вінниччині жінка повідомила про зґвалтування, аби співмешканець приревнував: чим закінчилася історія

Жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що її нібито зґвалтував невідомий чоловік.

Фото: Вінницький апеляційний суд

Вінницький апеляційний суд залишив без змін вирок Жмеринського міськрайонного суду, яким жінці за неправдиве повідомлення поліції про зґвалтування призначено рік позбавлення волі. Однак в ув’язненні вона перебуватиме сім років і три місяці. Із таким рішенням суду першої інстанції і погодився ВАС, відхиливши апеляційну скаргу захисника. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

Адвокат, як і сама обвинувачена, просив апеляційний суд пом’якшити покарання. Прокурор натомість зауважив: підстав для задоволення вимог адвоката немає, адже суд першої інстанції вже врахував щире каяття жмеринчанки, її позитивну характеристику і те, що вона перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Як вказано в матеріалах справи, у серпні 2022 року тридцятитрьохлітня Вікторія С. телефонним дзвінком на лінію «102» повідомила, що її зґвалтував невідомий чоловік. Згодом про це розповіла слідчому під час її допиту як потерпілої. Насправді ж цю кримінальну історію обвинувачена вигадала. Каже, таким чином хотіла привернути до себе увагу свого співмешканця, викликати ревнощі.

Раніше, в липні того ж року, Жмеринський міськрайонний суд засудив її до семи з половиною років позбавлення волі. Тоді її визнано винною у скоєнні злочинів, передбачених частинами 2 і 3 статті 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). А вже через місяць вона скоїла нові кримінальні правопорушення. Її дії кваліфікували за статтями 383 та 384 статтями КК України: за завідомо неправдиві повідомлення і показання про зґвалтування.

Тож ВАС погодився з судом першої інстанції: до покарання, призначеного Вікторії С. за новим вироком, слід частково приєднати невідбуту частину покарання за попереднім, адже засуджена знову скоїла злочини після ухвалення вироку, але до повного відбуття покарання.

Відтак як остаточне покарання їй і визначено сім років і три місяці позбавлення волі.

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