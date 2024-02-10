У Румунії піднімали F-16 через «шахедну» атаку на Одеську область

Повітряну тривогу оголосили в повітах Тулча і Галац, які межують із Одеською областю.

Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч проти 10 лютого Одеську область тричі атакували "шахеди". Через це у Румунії оголошували попередження для населення прикордонних населених пунктів і піднімали винищувачі F-16. Про це повідомило румунське Міністерство національної оборони.

Повітряну тривогу Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії оголосила в повітах Тулча і Галац, які межують з Одеською областю.

Жителям повітів до 01:00 за місцевим часом розіслали сповіщення RO-Alert, яке тривало до майже 3:00 ночі. Тривога повторилась о 05:00 і тривала до 06:20, ідеться в повідомленні румунського Міноборони.

Крім того, з військово-повітряної бази Фетешті в обох випадках піднімали літаки F-16 Військово-повітряних сил Туреччини "для виконання пошукових місій у національному повітряному просторі в цій ситуації".

Оборонне відомство Румунії підкреслює, що під час тривог не зафіксували жодного порушення румунського повітряного простору, але про всяк випадок додатково перевіряють місцевість у Тулчі.

Раніше ми писали про наслідки атаки "шахедів" на Одесу та Подунав’я.

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