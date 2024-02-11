На Миколаївщині загинув чоловік, який за допомогою сокири намагався розібрати снаряд

Чоловік приніс боєприпас додому.

У Миколаївській області загинув чоловік, який приніс додому боєприпас та намагався його розібрати. Про це повідомили у ДСНС України.

Як зазначили у Службі, подія сталася в селі Новопетрівка.

«Чоловік за допомогою сокири намагався розібрати снаряд біля будинку, що спричинило детонацію боєприпасу. Від отриманих травм громадянин, 1980 року народження, загинув на місці», - розповіли у ДСНС.

Надзвичайники в черговий раз наголосили – якщо натрапили на підозрілий предмет чи боєприпас, то ні в якому разі не можна підходити до нього або ж переміщати, адже це смертельно небезпечно.

Нагадаємо, на Харківщині сапери ДСНС знищили нерозірвану авіабомбу.

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