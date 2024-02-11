На Николаевщине погиб мужчина, который с помощью топора пытался разобрать снаряд

Мужчина принес боеприпас домой.

В Николаевской области погиб мужчина, который принес домой боеприпас и пытался разобрать его. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как отметили в Службе, событие произошло в селе Новопетровка.

«Мужчина с помощью топора пытался разобрать снаряд возле дома, что повлекло за собой детонацию боеприпаса. От полученных травм гражданин, 1980 года, погиб на месте», - рассказали в ГСЧС.

Чрезвычайники в очередной раз подчеркнули – если наткнулись на подозрительный предмет или боеприпас, то ни в коем случае нельзя подходить к нему или перемещать, ведь это смертельно опасно.

Напомним, На Харьковщине саперы ГСЧС уничтожили неразорванную авиабомбу.

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