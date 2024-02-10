В Киеве пострадавшие из-за ракетной атаки рф могут получить денежную помощь: что известно

Граждане могут получить помощь в размере 10 800 гривен на человека.

Источник фото: Униан

Граждане, у которых было значительно повреждено или полностью разрушено жилье или которые были травмированы или имеют погибших членов семьи в результате вражеской ракетной атаки 7 февраля, могут получить помощь в размере 10 800 гривен на человека. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Программа предоставления экстренной многоцелевой денежной помощи реализуется французской гуманитарной организацией Acted при поддержке Минреинтеграции. Проект финансируется правительством США через Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

«Чтобы зарегистрироваться на получение указанной финансовой помощи, нужно иметь при себе документы всех членов домохозяйства, включая паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и свидетельство о рождении ребенка. Кроме того, обязательным условием является предоставление акта о повреждении жилья или фото повреждений», - говорится в сообщении Минреинтерации.

Помощь будет выплачиваться единовременно.

Как отмечается, с вопросами о предоставлении денежной помощи, граждане могут обратиться к районной власти Голосеевского района города Киева или связаться с Acted одним из следующих способов:

Позвонить в колл-центр гуманитарной организации Acted по будням с 09:00 до 16:00 по номеру: (095) 285-29-84.

Связаться с организацией Acted через соцсети X, Instagram или Facebook.

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