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  1. В мире

Миру грозит подорожание шоколада и других кондитерских изделий — все из-за какао

18:12, 10 февраля 2024
Производители в Западной Африке, производящие основную часть мирового предложения какао, пострадали от экстремальных погодных условий.
Миру грозит подорожание шоколада и других кондитерских изделий — все из-за какао
Источник фото: Etty Fidele / Unsplash
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В Нью-Йорке фьючерсы на какао достигли рекордного уровня, поскольку рынок охватил дефицит, который грозит подорожанием шоколада и других кондитерских изделий. Об этом пишет «Bloomberg».

Цены выросли в течение прошлого года, поскольку производители в Западной Африке, производящие основную часть мирового предложения, пострадали от экстремальных погодных условий. Обильные дожди повлекли за собой распространение болезней культуры и задержку сбора урожая. А потом началась сезонная засуха, которая тоже негативно влияет на урожай.

Издание отмечает, что у производителей сладостей закончатся запасы, забронированные ранее по предварительным ценам, что также может повлиять на рост стоимости. Производители какао уже отреагировали на ситуацию и расширили плантации, однако новым деревьям может понадобиться несколько лет, чтобы начать плодоносить.

Президент Европейской ассоциации какао Пол Дэвис отметил, что не исключает, что цены могут подняться до 6000 долларов за тонну.

Самый активный фьючерсный контракт на какао в Нью-Йорке достиг максимума в 5600 долларов за метрическую тонну в четверг, превысив пик 1977 года в 5379 долларов за тонну. Таким образом, контракт является самым дорогим по данным, собранным Bloomberg за 65 лет.

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