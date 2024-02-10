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  1. У світі

Світу загрожує подорожчання шоколаду та інших кондитерських виробів — усе через какао

18:12, 10 лютого 2024
Виробники в Західній Африці, які виробляють основну частину світової пропозиції какао, постраждали від екстремальних погодних умов.
Світу загрожує подорожчання шоколаду та інших кондитерських виробів — усе через какао
Джерело фото: Etty Fidele / Unsplash
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У Нью-Йорку ф’ючерси на какао досягли рекордного рівня, оскільки ринок охопив дефіцит, що загрожує подорожчанням шоколаду та інших кондитерських виробів. Про це пише «Bloomberg».

Ціни зросли протягом минулого року, оскільки виробники в Західній Африці, які виробляють основну частину світової пропозиції, постраждали від екстремальних погодних умов. Рясні дощі спричинили поширення хвороб культури й затримку збору врожаю. А потім почалася сезонна посуха, яка теж негативно впливає на врожай.

Видання зазначає, що у виробників солодощів закінчаться запаси, заброньовані раніше за попередніми цінами, і це також може вплинути на зростання вартості. Виробники какао вже зреагували на ситуацію і розширили плантації, проте новим деревам може знадобитися кілька років, щоб почати плодоносити.

Президент Європейської асоціації какао Пол Девіс зазначив, що не виключає, що ціни можуть піднятися до 6000 доларів за тонну.

Найактивніший ф'ючерсний контракт на какао в Нью-Йорку досяг максимуму в 5600 доларів за метричну тонну в четвер, перевищивши пік 1977 року в 5379 доларів за тонну. Таким чином, контракт є найдорожчим за даними, зібраними Bloomberg за 65 років.

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