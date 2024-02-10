У Києві постраждалі через ракетну атаку рф можуть отримати грошову допомогу: що відомо

Громадяни можуть отримати допомогу у розмірі 10 800 гривень на особу.

Джерело фото: Уніан

Громадяни, у яких було значно пошкоджено або повністю зруйновано житло або які були травмовані чи мають загиблих членів родини внаслідок ворожої ракетної атаки 7 лютого, можуть отримати допомогу у розмірі 10 800 гривень на особу. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Програма надання екстреної багатоцільової грошової допомоги реалізується французькою гуманітарною організацією Acted за підтримки Мінреінтеграції. Проєкт фінансується Урядом США через Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

«Щоб зареєструватися на отримання вказаної фінансової допомоги, потрібно мати при собі документи усіх членів домогосподарства, включаючи паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і свідоцтво про народження дитини. Крім того, обовʼязковою умовою є надання акта про пошкодження житла або фото пошкоджень», - сказано у повідомленні Мінреінтерації.

Допомога виплачуватиметься одноразово.

Як зазначається, з питаннями щодо надання грошової допомоги, громадяни можуть звернутися до районної влади Голосіївського району міста Києва або зв’язатися з Acted одним із таких способів:

Зателефонувати до кол-центру гуманітарної організації Acted у будні з 09:00 до 16:00 за номером: (095) 285-29-84.

Зв’язатися з організацією Acted через соцмережі X, Instagram чи Facebook.

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