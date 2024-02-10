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В Румынии поднимали F-16 из-за «шахедной» атаки на Одесскую область

15:09, 10 февраля 2024
Воздушную тревогу объявили в уездах Тулча и Галац, граничащих с Одесской областью.
В Румынии поднимали F-16 из-за «шахедной» атаки на Одесскую область
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В ночь на 10 февраля Одесскую область трижды атаковали "шахеды". Поэтому в Румынии объявляли предупреждения для населения приграничных населенных пунктов и поднимали истребители F-16. Об этом сообщило румынское Министерство национальной обороны.

Воздушную тревогу Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии объявила в уездах Тулча и Галац, граничащих с Одесской областью.

Уездным жителям до 01:00 по местному времени разослали уведомление RO-Alert, которое длилось до почти 3:00 ночи. Тревога повторилась в 05:00 и продолжалась до 06:20, говорится в сообщении румынского Минобороны.

Кроме того, с военно-воздушной базы Фетешти в обоих случаях поднимали самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции "для выполнения поисковых миссий в национальном воздушном пространстве в этой ситуации".

Оборонное ведомство Румынии подчеркивает, что во время тревог не было зафиксировано ни одного нарушения румынского воздушного пространства, но на всякий случай дополнительно проверяют местность в Тулче.

Ранее мы писали о последствиях атаки "шахедов" в Одессу и Подунавье.

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