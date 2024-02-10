В Винницкой области женщина сообщила об изнасиловании, чтобы сожитель приревновал: чем закончилась история

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее якобы изнасиловал неизвестный мужчина.

Винницкий апелляционный суд оставил в силе приговор Жмеринского горрайонного суда, которым женщине за ложное сообщение полиции об изнасиловании назначен год лишения свободы. Однако в тюрьме она будет находиться семь лет и три месяца. С таким решением суда первой инстанции и согласился ВАС, отклонив апелляционную жалобу защитника. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Адвокат, как и сама обвиняемая, просил апелляционный суд смягчить наказание. Прокурор заметил: оснований для удовлетворения требований адвоката нет, ведь суд первой инстанции уже учел искреннее раскаяние жмеринчанки, ее положительную характеристику и то, что она находится в отпуске по уходу за ребенком.

Как указано в материалах дела, в августе 2022 года тридцатитрехлетняя Виктория С. по телефонному звонку на линию «102» сообщила, что ее изнасиловал неизвестный мужчина. Впоследствии об этом рассказала следователю во время допроса в качестве потерпевшей. На самом же деле эту криминальную историю обвиняемая придумала. Говорит, таким образом хотела привлечь к себе внимание своего сожителя, вызвать ревность.

Ранее, в июле того же года, Жмеринский горрайонный суд приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы. Тогда она была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). А уже через месяц она совершила новые уголовные правонарушения. Ее действия квалифицировали по статьям 383 и 384 статьям УК Украины: за заведомо ложные сообщения и показания об изнасиловании.

ВАС согласился с судом первой инстанции: к наказанию, назначенному Виктории С. по новому приговору, следует частично присоединить неотбытую часть наказания по предыдущему, ведь осужденная снова совершила преступления после вынесения приговора, но до полного отбывания наказания.

Следовательно, как окончательное наказание ей и определено семь лет и три месяца лишения свободы.

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