Предлагали «улучшить» защиту банковской карты: мошенники обманули жителей Хмельницкой области почти на 90 тысяч

Аферисты выспрашивали у доверчивых людей персональные данные под предлогом защиты банковской карты.

В Хмельницкой области мошенники завладели средствами людей, предлагая "улучшить" защиту банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, у 67-летней жительницы мошенники выпросили по телефону персональные данные под предлогом защиты банковской карты. В результате с ее счета исчезло более 62 тысяч гривен.

51-летний житель в свою очередь попал "на крючок" псевдобанкира, который позвонил по телефону и предложил повысить "степень защиты" банковского счета. Потерпевший выполнил все указания мошенников и потерял 27 тысяч гривен.

По обоим фактам следователи начали уголовные производства и в очередной раз просят граждан быть осмотрительными.

Полиция напоминает: получив звонок из банка, следует проверить информацию по официальному номеру банковского учреждения. Никому не сообщайте данные банковских карт, а также никаких кодов и паролей.

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