Державна служба має бути готовою до конкуренції з бізнесом – НАДС

У владі продовжують розмірковувати, як мотивувати та утримувати молодих фахівців на публічній службі.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) продовжують розмірковувати про те, як зробити державну службу привабливою для фахівців.

Як повідомила голова НАДС Наталія Алюшина, на публічній службі потрібно втілити низку заходів для мотивування та утримання молодих фахівців на публічній службі.

Це необхідно зробити для того, щоб бути готовими «до конкуренції з бізнесом».

Для цього у НАДС пропонують запровадити умови для професійного розвитку:

підвищити рівень заробітної плати держслужбовців

збільшити кількість та якість навчальних програм з проектного менеджменту

заохотити до вивчення іноземних мов

запровадити програми стажування і залучення молоді на публічну службу

«Маємо бути готовими до конкуренції з бізнесом. Адже в умовах «кадрового голоду» слід розуміти, що без належного фінансування фахівців, до яких висуваються завищені вимоги до знань та компетентностей, держава як роботодавець програватиме бізнесу у залученні професійних кадрів», - розповіла Наталія Алюшина.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридичній газеті» розповіли в Північному апеляційному господарському суді, що класифікація посад державної служби та нова схема посадових окладів, запроваджені у 2023-2024 роках, не вирішили питання належного фінансування апаратів судів, але породили в судах нові проблеми.

Автор В’ячеслав Хрипун

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