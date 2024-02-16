Киянам нагадали про штрафи від 1 700 грн за торгівлю первоцвітами

Напередодні сезону цвітіння первоцвітів просять громадян не купувати підсніжники, проліски та інші ранньоквітучі рідкісні рослини.

Джерело фото: Kristine Cinate / Unsplash

Торгівля первоцвітами переслідується органами Національної поліції та Державною екологічною інспекцією і карається штрафом від 1 700 до 3 655 грн.

У КМДА напередодні сезону цвітіння первоцвітів просять громадян не купувати підсніжники, проліски та інші ранньоквітучі рідкісні рослини, які занесені до Червоної книги України.

Первоцвіти належать до рідкісних і зникомих видів рослин, більшість із яких (підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт, сон-трава тощо) занесені до Червоної книги України та охороняються законом. Збирання первоцвітів шкодить природі тим, що не дає змоги рослинам утворити насіння, адже вони розмножуються не лише цибулинами. Зривання кількох рослин первоцвіту призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б дати нове покоління.

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