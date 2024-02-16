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  1. У світі

Президент Словаччини оскаржуватиме ліквідацію Спеціальної прокуратури по боротьбі зі злочинністю

19:49, 16 лютого 2024
Президентка Словаччини Зузана Чапутова оскаржуватиме скасування посади спеціального прокурора.
Президент Словаччини оскаржуватиме ліквідацію Спеціальної прокуратури по боротьбі зі злочинністю
Джерело фото: GETTY IMAGES
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Президентка Словаччини Зузана Чапутова у п'ятницю, 16 лютого, оголосила про свій намір оскаржити у Конституційному суді країни поправку до кримінального кодексу, яка припиняє існування посади спеціального прокурора, відповідального за розслідування серйозних злочинів та корупції. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Чапутова також звернулася до Верховного суду Словаччини з проханням заморозити законодавство, яке було прийняте законодавцями, що підтримують прем'єр-міністра Роберта Фіцо, до винесення судом рішення щодо її скарги. Термін рішення суду поки що невідомий.

Поправка, прийнята парламентом 8 лютого, викликала значну критику в межах країни та за кордоном. Зміни в законодавстві передбачають зниження покарань за корупційні та інші серйозні злочини, зокрема можливість умовного покарання та скорочення термінів давності.

Президентка попередила, що ці зміни ставлять під загрозу верховенство права та можуть завдати шкоди суспільству. Протести проти цих змін тривають вже більше двох місяців у більш ніж 30 містах Словаччини.

Європейський парламент висловив сумніви щодо здатності країни ефективно боротися з корупцією у разі прийняття змін. Європейська прокуратура також заявила, що плани Словаччини можуть підірвати боротьбу з корупцією в ЄС.

Поправки були прийняті шляхом прискореної процедури в парламенті, без ретельного розгляду експертами та громадськістю, яка зазвичай бере участь у таких процесах. Також час для парламентських дебатів був обмежений.

Декілька осіб, пов'язаних з партією прем'єр-міністра, включаючи депутатів, перебувають під кримінальним слідством у справах про корупцію.

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