В Україні представили рішення, яке має спростити призначення пільг ветеранам на оплату комуналки

На нараді було вирішено, як уникнути затягування призначення пільг ветеранам.

Джерело фото: chk.gp.gov.ua

На нещодавній нараді з питань ветеранської політики було підняте питання щодо пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На нараді дійшли такого висновку: щоб уникнути затягування призначення пільг ветеранам, ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) надаватимуть ПФУ інформацію не щомісяця, а тільки у разі змін у тарифах та інших даних.

Крім того, представники асоціацій ОСББ надали Уряду низку пропозицій щодо оптимізації механізму призначення пільг для ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Як зазначається, ветерани та їхні родини мають право на пільги та субсидії на оплату за житлово-комунальні послуги. Відповідні дані обробляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Зокрема, ПФУ отримує інформацію від ОСББ щодо відповідних тарифів.

Однак проблема полягає в тому, що ОСББ мають надавати таку інформацію ПФУ щомісяця, але це часто призводить до сповільнення обробки даних, а через те – до затримок у призначенні пільг ветеранам.

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