У Києві спалахнула пожежа у багатоповерхівці

Загоряння виникло на балконі в одній із квартир.

У п’ятницю, 16 лютого, у Шевченківський районі столиці у житловому будинку на вул. Підгірна сталася пожежа.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві, загоряння виникло на балконі в одній із квартир на 8 поверсі.

«У ході гасіння пожежі врятовано власника квартири. Займання ліквідовано об 11:27», - сказано у повідомленні.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

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