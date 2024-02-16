Байден отреагировал на смерть Навального и призвал проголосувати за финансирование Украины

Президент США воспользовался возможностью, чтобы призвать Конгресс одобрить финансирование Украины.

Президент США Джо Байден использовал сообщения о смерти Алексея Навального, чтобы призвать Конгресс одобрить поддержку Украины.

Как пишет «Европейская правда», Байден об этом заявил во время специального обращения.

Байден сказал, что путин нападает не только на граждан других стран, как это происходит сейчас в Украине, но и делает ужасные вещи со своим собственным народом.

Президент США также заявил, что сообщение о смерти Навального должно стимулировать финансирование поддержки Украины.

По словам Байдена, Соединенные Штаты должны обеспечить средства, чтобы Украина могла продолжать защищать себя», а отсутствие дальнейшего финансирования Украины в этот критический момент «никогда не будет забыта».

«Часы тикают и это (одобрение поддержки Украины) должно произойти», – заявил Джо Байден.

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