Байден відреагував на смерть Навального і закликав проголосувати за фінансування України

Президент США скористався можливістю, щоб закликати Конгрес схвалити фінансування України.

Президент США Джо Байден використав повідомлення про смерть Алексєя Навального, щоб закликати Конгрес схвалити підтримку України.

Як пише «Європейська правда», Байден про це заявив під час спеціального звернення.

Байден сказав, що путін нападає не тільки на громадян інших країн, як це відбувається зараз в Україні, але й робить жахливі речі зі своїм власним народом.

Президент США також заявив, що повідомлення про смерть Навального має стимулювати до фінансування підтримки України.

За словами Байдена, Сполучені Штати повинні забезпечити кошти, «щоб Україна могла продовжувати захищати себе», а відсутність подальшого фінансування України у цей критичний момент «ніколи не буде забута».

«Годинник тікає і це (схвалення підтримки України) повинно статися», – заявив Джо Байден.

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