В Киеве 17 февраля на одной из улиц частично ограничат движение транспорта

Движение будет ограничено с 08:00.

Изображение: freepik.com

В субботу, 17 февраля, с 08:00 по ул. Верховинной частично ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в КГГА.

Там отметили, что ограничение связано с текущим ремонтом дорожного покрытия улицы на участке от Кольцевой дороги до ул. Федора Кричевского.

Движение будет ограничено до 17:00.

Как мы писали ранее, в Киеве возобновили движение транспорта на одном из участков Окружной дороги.

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