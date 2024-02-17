У Києві 17 лютого на одній із вулиць частково обмежать рух транспорту

Рух буде обмежений з 08:00.

Зображення: freepik.com

У суботу, 17 лютого, з 08:00 на вул. Верховинній частково обмежать рух транспорту. Про це попередили у КМДА.

Там зазначили, що обмеження пов’язане з поточним ремонтом дорожнього покриття вулиці на ділянці від Кільцевої дороги до вул. Федора Кричевського.

Рух буде обмежений до 17:00.

Як ми писали раніше, у Києві відновили рух транспорту на одній з ділянок Кільцевої дороги.

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