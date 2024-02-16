Зеленський і Макрон підписали договір про гарантії безпеки між Україною та Францією

Перед тим Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією та Німеччиною.

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі в Парижі 16 лютого підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації «Групи семи».

«Наша підтримка не тільки довгострокова, але й також має колективний намір, оскільки Британія та Німеччина вже підписали цю угоду», – сказал Макрон.

Як раніше ми повідомляли, Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали Угоду, яка закріплює підтримку на 7 млрд євро для України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.