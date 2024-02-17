Під час виходу з Авдіївки частина українських захисників потрапила в полон, — Тарнавський

На заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон.

Як відомо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Під час виходу з Авдіївки, на заключному етапі операції, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон. Про це заявив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

«Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон.

Відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права, та щоб наші воїни повернулися на Батьківщину. Боротимемося за звільнення всіх побратимів», — зазначив Тарнавський.

Додамо, що Володимир Зеленський назвав правильним рішення вивести війська з Авдіївки.

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