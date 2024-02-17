«Треба було зберегти життя воїнів», — Зеленський назвав правильним рішення вивести війська з Авдіївки

Президент сказав, що Сили оборони від жовтня виснажували там ресурси росіян і своє завдання вони виконали — окупанти втратили десятки тисяч військових.

Як відомо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Президент Володимир Зеленський назвав правильним рішення вивести війська з Авдіївки.

На Мюнхенській безпековій конференції глава держави сказав, що Сили оборони від жовтня виснажували там ресурси росіян і своє завдання вони виконали — окупанти втратили десятки тисяч військових.

«Щоб не попасти в оточення було прийняте рішення відійти на інші рубежі. Це не означає, що рф щось захопила. Вона нічого не захопила. Росія за 2 роки війни намагалася на сході щось зробити. Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ та містечок. Але найбільше, що вони зруйнували - наше життя», - сказав Президент, коментуючи відхід українських бійців з Авдіївки.

Зеленський наголосив, що Україна потребує далекобійної зброї для подальшого ведення війни.

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