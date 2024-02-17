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  1. В Украине

«Надо было сохранить жизнь воинов», — Зеленский назвал правильным решение вывести войска из Авдеевки

11:12, 17 февраля 2024
Президент сказал, что Силы обороны с октября истощали там ресурсы россиян и свою задачу они выполнили — оккупанты потеряли десятки тысяч военных.
«Надо было сохранить жизнь воинов», — Зеленский назвал правильным решение вывести войска из Авдеевки
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Как известно, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Президент Владимир Зеленский назвал правильным решение вывести войска из Авдеевки.

На Мюнхенской конференции безопасности глава государства сказал, что Силы обороны с октября истощали там ресурсы россиян и свою задачу они выполнили — оккупанты потеряли десятки тысяч военных.

«Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи. Это не значит, что Россия что-то захватила. Она ничего не увлекла. Россия за 2 года войны пыталась на востоке что-нибудь сделать. Они просто разрушили несколько маленьких селений и городков. Но больше всего, что они разрушили - нашу жизнь», - сказал Президент, комментируя уход украинских бойцов из Авдеевки.

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в дальнобойном оружии для дальнейшего ведения войны.

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