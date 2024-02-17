Володимир Зеленський почав виступ на безпековій конференції у Мюнхені, онлайн-трансляція

Глава держави виступає на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

У суботу, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський виступає на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції у Німеччині. Його зустріли довгими оплесками.

На початку свого він наголосив, що 24 лютого, могло стати кінцем світу, яким ми його знаємо. Але разом країни-партнери цьому запобігли – разом.

Основне послання, яке він адресував європейським лідерам, – 2024 рік повинен стати початком повного світовідновлення.

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