У Запоріжжі планують відкрити підземні школи: що відомо

Такі навчальні заклади можуть з'явитись у місті вже до 1 вересня.

Фото: Суспiльне

У Запоріжжі планують відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Такі навчальні заклади можуть з'явитись у місті вже до 1 вересня. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в інтерв'ю «Укрінформу».

За його словами, організації навчання дітей в укриттях, як це зараз відбувається у Харкові, заважає лише «небажання чиновників». Тому потрібно знайти рішення для безпечного освітнього процесу у Запоріжжі.

«Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які потрібно зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні? До 1 вересня у Запоріжжі будуть підземні школи», - запевнив Федоров.

Він зазначив, що у березні в обласному центрі планують відкрити близько 50 шкіл. За місяць хочуть відкрити ще більше.

«Завдання одне: 1 вересня усі діти мають вийти у змішану систему освіти. Ті, хто виїхали, продовжать онлайн», - підкреслив голова ОВА.

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