Євросоюз зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щороку

До березня європейські країни зможуть передати до півмільйона боєприпасів.

Європейський союз вироблятиме для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року. Про це заявив єврокомісар з питань фінансів Йоганнес Ган в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

За його словами, до березня європейські країни зможуть передати до півмільйона боєприпасів.

«Ми вже зможемо поставити 500 200 артилерійських снарядів до наміченої дати – березня», - сказав єврокомісар.

При цьому Ган наголосив, що виробничі потужності ЄС розширюються, тому вже наступного року зможуть виробляти до 2 млн снарядів.

«До кінця року ми матимемо настільки великі виробничі потужності, що зможемо виробляти два мільйони артилерійських снарядів з наступного року», - додав він.

Єврокомісар визнав, що ЄС не зміг виконати обіцянку про мільйон артилерійських боєприпасів для України через проблеми з виробництвом.

«Боєприпаси завжди вироблялися лише відповідно до попиту. Саме тому ми скоротили багато виробничих потужностей у минулому, і тепер нам доводиться нарощувати їх знову», - зазначив Ган.

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