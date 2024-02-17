Евросоюз сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов каждый год

До марта европейские страны смогут передать полмиллиона боеприпасов.

Европейский союз будет производить для Украины до 2 млн. артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Ган в интервью Augsburger Allgemeine.

По его словам, до марта европейские страны смогут передать до полумиллиона боеприпасов.

«Мы уже сможем поставить 500 200 артиллерийских снарядов к намеченной дате – марту», - сказал еврокомиссар.

При этом Ган подчеркнул, что производственные мощности ЕС расширяются, поэтому уже в следующем году смогут производить до 2 млн. снарядов.

«До конца года у нас будет настолько большая производственная мощность, что сможем производить два миллиона артиллерийских снарядов со следующего года», - добавил он.

Еврокомиссар признал, что ЕС не смог выполнить обещание о миллионе артиллерийских боеприпасов для Украины из-за проблем с производством.

«Боеприпасы всегда производились только согласно спросу. Именно поэтому мы сократили много производственных мощностей в прошлом, и теперь нам приходится их наращивать снова», - отметил Ган.

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