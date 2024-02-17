Кабмин утвердил новую процедуру списания военного имущества: детали

Соответствующие изменения правительства позволяют во время военного положения списывать закрепленное за воинской частью имущество стоимостью до 1,7 млн. грн. приказом командира по представлению комиссии.

Фото: armyinform.com.ua

Кабинет министров на заседании 16 февраля внес изменения в положение о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах, позволяющих упростить саму процедуру списания. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, еще в начале октября 2023 года парламент принял законопроект №10039 об упрощении процедуры списания военного имущества в ВСУ, который вступил в силу 7 февраля после подписания его Президентом.

Соответствующие изменения правительства позволяют во время военного положения списывать закрепленное за воинской частью имущество стоимостью до 1,7 млн. грн. приказом командира по представлению комиссии. Исключение касается только оружия.

«Внесены изменения в положение о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах по определению полномочий командирам воинских частей по списанию военного имущества во время военного положения своими приказами независимо от номенклатуры служб обеспечения, а также полномочия соответствующих должностных лиц по рассмотрению и утверждение единого акта списания, с учетом условий, определенных частью пятой-седьмой статьи 4 ЗУ «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины», – пояснил Мельничук.

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