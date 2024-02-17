Великобритания вызвала представителя посольства рф из-за смерти Навального

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало представителя российского посольства в связи с сообщениями о смерти российского оппозиционера Навального.

Как сообщалось, 16 февраля в российской исправительной колонии скончался оппозиционер Алексей Навальный.

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало представителя российского посольства в связи со смертью оппозиционера. Об этом заявил спикер МИД, передает «Европейская правда».

Отмечается, что кремль считал Навального угрозой, «заключил его в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, отравил запрещенным нервно-паралитическим веществом и отправил в колонию в Арктике».

Никто не должен сомневаться в жестокой природе российской системы. Его смерть должна быть расследована полностью и прозрачно», – говорится в заявлении.

Поэтому МИД Великобритании «вызвал представителя российского посольства, чтобы четко заявить, что мы возлагаем полную ответственность на российские власти».

Ранее мы писали, что Байден отреагировал на смерть Навального и призвал проголосовать за финансирование Украины.

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