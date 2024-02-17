В Одесской области мобилизовали умершего в первый день больного эпилепсией: Наталья Гуменюк рассказала о деталях расследования

По ее словам, ВСУ не заинтересован в том, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья.

В августе прошлого года в Одесской области мобилизовали мужчину с эпилепсией, скончавшегося в первый день службы. О деталях расследования сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, ВСУ не заинтересован в том, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья. Военное командование полностью способствует расследованию смерти мобилизованного с эпилепсией в воинские части.

Вооруженные силы Украины не заинтересованы в том, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья. Они будут неспособны выполнять боевую задачу и не способны применяться в боевой работе. Ни один командир в этом не заинтересован», – заявила Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что решение по мобилизации и призыву на службу принимается на основании соответствующих документов. В настоящее время продолжается расследование, в котором выявлены 2 основных акцента:

непроведение надлежащего медицинского осмотра перед призывом;

некачественное оказание помощи непосредственно во время инцидента.

Как пояснила Гуменюк, во время призыва мужа ТЦК опирались на документы, подтверждающие, что погибший прошел комиссию по месту жительства.

«Кстати, замечу, что военно-врачебные комиссии, работающие в таком случае, определяя пригодность военнообязанных к службе, организуются и функционируют на базе местных органов власти. Таким образом, пройдя комиссию, погибший предоставил ТЦК документы, в которых было указано, что он здоров. В центре комплектования нет специалистов, способных определить степень достоинства или здоровья гражданина», - добавила Гуменюк.

По обстоятельствам смерти мужчины продолжается расследование. Военное командование полностью способствует расследованию и предоставляет все данные, а также показания участников события, чтобы установить, в какой стадии произошла роковая ошибка.

«Конечно, после заключения досудебного расследования, которое происходит под наблюдением специализированной прокуратуры, с нашей стороны, со стороны военного командования происходит полное содействие. Мы заинтересованы в том, чтобы на службу шли мотивированные и здоровые люди», – отметила Гуменюк.

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