Кто имеет право на досрочные пенсии по возрасту: ответ ПФУ

Специалисты привели исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на досрочные пенсии по возрасту.

Фото: 24 канал

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило, кто имеет право на досрочные пенсии по возрасту.

Так, согласно ч. 1 ст. 115 Закона от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют:

лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики – после достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

лица с инвалидностью по зрению I группы – незрячие лица и лица с инвалидностью с детства I группы – по достижении мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин;

женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, воспитавших их до достижения указанного возраста, – после достижения возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа (лицами с инвалидностью с детства считаются также дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет);

военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях, и некоторые другие категории граждан, которым предоставлен статус участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» – после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

супруги (мужчины), если они не вступили в повторный брак, дети, ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны, в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социального защиты» – после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников, которым на день увольнения осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста при условии их регистрации в государственной службе занятости и отсутствии подходящей для них работы, если они имеют страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере;

лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, которым на день увольнения осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возрасте, если у них страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере.

Проверить свой стаж и подать заявление на назначение досрочной пенсии можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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