ООН не может проверить сообщения об использовании россией оружия из КНДР, — представитель генсека

Так, у ООН нет возможности проверить «сообщения об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны».

У Организации Объединенных Наций нет возможности проверить сообщения об использовании оружия из КНДР или какой-либо другой страны на войне в Украине. Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать поставки ракет из Северной Кореи в рф, передает Укринформ.

«Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры… Важно, чтобы все государства-члены соблюдали принятые санкции, и в Совете Безопасности имеются механизмы для рассмотрения этих вопросов», - отметил представитель генсека ООН.

При этом он отметил, что у ООН нет возможности проверить «сообщения об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны».

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия для рф.

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