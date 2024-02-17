Палата представителей США, вероятно, проголосует за пакет помощи Украине не раньше середины марта

Глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что не ожидает принятия законопроекта о помощи Украине до середины марта.

Палата представителей Соединенных Штатов Америки, вероятно, не сможет проголосовать за пакет помощи Украине раньше середины марта. Об этом заявил глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, сообщает Reuters.

«Я не хочу говорить от имени спикера, но я думаю, что он хочет сначала пройти через процесс ассигнований – который приведет нас к 8 марта – а затем заняться дополнительными (выделениями средств – ред.)», - отметил он.

Маккол добавил, что не внимательно читал законопроект, но испытывает опасения, в частности по поводу предложенных изменений в военном финансировании.

Он также подчеркнул, что законопроект о выделении помощи Украине будет принят Палатой представителей, если спикер Палаты Майкл Джонсон допустит голосование, несмотря на оппозицию со стороны активной группы законодателей, наиболее тесно связанных с Трампом.

«Я думаю, что промывание мозга, если хотите, о том, что нам приходится выбирать между нашей южной границей и Украиной, уже произошло. Я с этим не согласен. Я думаю, что мы большая нация и можем делать и то, и другое», - отметил председатель Комитета.

Ранее мы писали, что Палата представителей США ушла на каникулы, не проголосовав за законопроект по Украине.

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